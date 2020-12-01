У Києві оприлюднили список вулиць з найбільшим трафіком. Перелік сформували з допомогою транспортної моделі міста. Для цього знадобилось понад 300 відеокамер.

Список сформували в "Інституті Генерального плану міста Києва". В нього включили 10 вулиць та три мости.

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На яких вулицях в Києві найбільший трафік – список

Кільцева дорога – 177,6; проспект Перемоги – 153,5; проспект Миколи Бажана – 152,5; Набережне шосе – 143,9; проспект Романа Шухевича – 140,0; проспект Степана Бандери – 136,7; Броварський проспект – 128,4; проспект Академіка Палладіна 122,1; бульвар Дружби Народів – 127,9; вулиця Олени Теліги – 112,0.

Цифри – це тисячі одиниць транспорту за добу в обох напрямках.

Також в Інституті назвали 3 найбільш перевантажені мости:

Північний міст – 173,5; Південний міст – 167,0; Міст Патона – 149,2.

Зазначається, що у Києві з кожним днем збільшується кількість автомобілів.

"Вулиці, якими можна було спокійно проїхати ще 10 років назад, на сьогодні стоять у величезних заторах", – пишуть представники Інституту.

Причини величезних заторів у Києві: