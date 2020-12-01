У Києві назвали вулиці з найбільшим трафіком – список
У Києві оприлюднили список вулиць з найбільшим трафіком. Перелік сформували з допомогою транспортної моделі міста. Для цього знадобилось понад 300 відеокамер.
Список сформували в "Інституті Генерального плану міста Києва". В нього включили 10 вулиць та три мости.
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На яких вулицях в Києві найбільший трафік – список
- Кільцева дорога – 177,6;
- проспект Перемоги – 153,5;
- проспект Миколи Бажана – 152,5;
- Набережне шосе – 143,9;
- проспект Романа Шухевича – 140,0;
- проспект Степана Бандери – 136,7;
- Броварський проспект – 128,4;
- проспект Академіка Палладіна 122,1;
- бульвар Дружби Народів – 127,9;
- вулиця Олени Теліги – 112,0.
Цифри – це тисячі одиниць транспорту за добу в обох напрямках.
Також в Інституті назвали 3 найбільш перевантажені мости:
- Північний міст – 173,5;
- Південний міст – 167,0;
- Міст Патона – 149,2.
Зазначається, що у Києві з кожним днем збільшується кількість автомобілів.
"Вулиці, якими можна було спокійно проїхати ще 10 років назад, на сьогодні стоять у величезних заторах", – пишуть представники Інституту.
Причини величезних заторів у Києві:
- розміщення нових житлових та громадських будинків,
- стрімка забудова приміської зони,
- недостатній розвиток громадського транспорту,
- збільшення кількості автомобілів, які приїжджають до Києва з інших міст тощо.
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