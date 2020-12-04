Влада столиці оголосила про те, що Київ може відсвяткувати Новий рік із врахуванням всіх карантинних вимог. Від традиційних фестивальних подій та великої сцени організатори вирішили відмовитися, але при цьому масштаб свята має зберігтися.

Про наміри святкувати Новий рік по-новому розповіли під час брифінгу представники КМДА та проєкту Folk Ukraine. Фішкою святкувань стануть не окремі місця для масових заходів, а маршрути, по яких треба переміщатися.

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На локаціях, за ствердженням чиновників, намагатимуться уникати скупчення людей.

Центр не перекриватимуть

За словами начальника відділу координації та моніторингу проведення масових заходів у Києві Кирила Вороніна, замість того, щоб перекрити доступ мешканців до центру, представники влади намагатимуться максимально розширити площу, на якій можна буде дотримуватися дистанції.

Киян закликатимуть не паркувати автівки поблизу локацій для святкування, а також на маршрутах, які поєднують основні обрані організаторами місця.

Ялинка, ковзанка та сніг фест

Як стверджує керівник департаменту культура КМДА Діана Попова, цьогоріч місто утримається від традиційних форматів масових заходів, але заради святкування все ж, як і завжди, створять окремі локації. Їх поєднають спеціальними маршрутами, щоб заохочувати людей рухатися та не створювати натовп.

Де та які встановлять локації для святкування в Києві:

Ялинка на Софійській площі;

Ковзанка на Подолі;

Ковзанка біля арки Дружби народів, де проходитиме сніг фест.

Смаколики на ходу

Всі локації поєднає новорічний маршрут через пішохідно-велосипедний міст, парк Володимирська гірка, Алею художників та Андріївський узвіз.