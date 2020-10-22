П’яний чоловік осквернив пам'ятник Героям Небесної сотні в Києві. Він помочився прямо на алеї перед портретами загиблих на Майдані. Цинічний інцидент стався на очах у перехожих. У поліції повідомили про відкриття кримінального провадження.

Неадекват осквернив пам'ятник Героям Небесної сотні

Жахливу витівку неадекватного чоловіка ввечері 21 жовтня зафіксували на камеру очевидці, повідомляє у фейсбуці "Київ Оперативний".

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На відео помітно, як молодий чоловік у чорній куртці та чорних штанах у стані сп'яніння випорожнився на місці розстрілу учасників Революції Гідності. Саме у цьому місці встановлений меморіал з пам'ятними знаками на бруківці алеї, яку називають "Дорогою Небесної сотні".

Поруч з порушником стояв та розмовляв телефоном хлопець, він ніяк не реагував на поведінку вандала.

П'яний чоловік, зробивши справу, навіть не заправив нормально штани та пішов далі.

Після цього у мережі оголосили "полювання" на неадеквата. Люди просять впізнати його, аби притягнути до відповідальності.

Друзі, може хтось знає цього недобитка, який своїм цвірінчиком спаплюжив пам’ятники Героям Небесної сотні? Дуже треба знайти,

– йдеться у публікації.

Що пишуть користувачі мережі

Користувачів мережі дуже обурив інцидент, люди пишуть гнівні коментарі та обіцяють цинічному порушнику суворе покарання за його дії. Також українці дивуються, як та чому таке сталося у центрі Києва та ще й при свідках.

Мабуть, є камери різних установ по маршруту покидька. Морським вузлом зав'язати те, чим скоїв злочин

Знайти і відрізати того цвірінчика.

А чого всі мовчали, сміялися. А слабо було підійти і дати по тому ж місцю! Поки будуть мовчати і тупо знімати, нічого не зміниться.

Оооооо, ось це кандидат на премію Дарвіна.

Боюся навіть уявити, що з ними буде, коли їх знайдуть. А їх знайдуть 100% і дуже швидко.

О живемо, приспівуючи, невже не знайшлося людини яка б викликала поліцію.

Слів немає, паскудство, знайти та покарати!

Як на вандалізм відреагували у поліції

Наразі правоохоронці розшукують людей, причетних до цієї події, та встановлюють усі обставини скоєного, йдеться у повідомленні поліції Києва у фейсбуці.

Поліцейські вже опитали можливих свідків інциденту та ретельно оглянули місце злочину. А також відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганських дій. Санкція статті передбачає до п’яти років ув’язнення.

Зверніть увагу! У 2019 році у столиці, на вулиці Грушевського розгромили меморіал герою Небесної сотні Сергію Нігояну. Згодом з’ясувалося, що зробила це психічно хвора людина.

У Києві неадекватний чоловік осквернив пам'ятник Героям Небесної сотні: відео