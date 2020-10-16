Досить масштабна аварія трапилася на вулиці Лук'янівській у Подольскому районі Києва. Вдень 16 жовтня некерований бетонозмішувач, рухаючись вниз, врізався одразу у 5 машин.

Вже після зіткнення із автівками багатотонну вантажівку відкинуло у паркан, повідомляє dtp.kiev.ua. Там вона й зупинилася.

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За попередніми даними, водій бетонозмішувача навіть не гальмував. Цілком можливо, що автівка компанії Mix Trans, яка займається доставкою бетону, була несправна.



Гальма бетонозмішувачу могли відмовити / Фото dtp.kiev.ua

Автівки розтрощені

Через що саме трапилася ДТП, вияснять слідчі. Вони працюють на місці аварії вже кілька годин. Легковики, у які влетів бітонозмішувач, отримали суттєві пошкодження. Ремонтувати деякі з них може бути нерентабельно.

Є постраждалі

Внаслідок ДТП постраждали двоє водіїв. Серйозних травм вони не отримали, то ж госпіталізувати нікого медикам швидкої не довелося.

Як можуть покарати водія бетонозмішувача

Подію правоохоронці можуть кваліфікувати як порушення правила дорожнього руху щодо керування несправним транспортним засобом. Втім, якщо експертизи доведуть, що гальма відказали саме під час цієї поїздки авто, чоловіка можуть позбавити покарання. Тим не менш, компенсації від страхової фірми ніяк не вистачить на відновлення всіх авто. То ж це можуть перекласти на компанію-власника бетонозмішувача або на самого водія.

Дивіться відео з місця аварії бітонозмішувача та 5 авто у Києві: