Чергова аварія із досить серйозними наслідками сталася ввечері 16 грудня на проспекті Лобановського. Водій Smart влетів у припаркований електромобіль "Нової пошти".

Внаслідок ДТП водій легковика отримав численні травми, повідомляє "Київ оперативний". Відомо, що власник Smart поспішав забрати дружину з лікарні.

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На місці зіткнення легковика з мінівеном працюють слідчі.

Що відомо про ДТП за участю машини "Нової пошти" в Києві

Аварія сталася поблизу будинку 140 на проспекті Лобановського близько 20:00. Водій Smart влетів у ліву задню частину електромобіля Citroen Berlingo, який належить "Новій пошті".

Через зіткнення постраждалий отримав закриту черепно-мозкову травму, забої грудної клітини та правого суглоба ноги.

За попередніми даними, перед госпіталізацією правоохоронці встигли перевірити ймовірного винуватця ДТП на наявність алкоголю в крові. Драгер показав 2 проміле.

Жінка постраждалого каже, що не знала про те, що він вживав спиртні напої.

Точні причини аварії з'ясовуватимуть слідчі.

Дивіться відео з місця зіткнення Smart та Citroen "Нової пошти":