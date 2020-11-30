Аварія сталася 29 листопада неподалік від станції метро "Голосіївська" у Києві. Водій вантажівки, який перебував напідпитку, в'їхав у Mazda, через що пасажир легковика отримав тілесні ушкодження.

За даними патрульних, водій бетонозмішувача із наліпкою "Бетон від Ковальської" був дуже нетверезим, повідомляє "Київ оперативний". Показники вмісту алкоголю в його крові перевищували допустиму норму в 10 разів.

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На місці інциденту працювали слідчі та медики "швидкої". Лікарі госпіталізували постраждалого до лікарні.

Як бетонозмішувач в'їхав у легковик у Києві

За попередніми даними, за кілька секунд до аварії водій Mazda зупинився аби пропустили пішоходів, які переходили дорогу на нерегульованому переході.

Чоловік, який перебував за кермом вантажівки, вчасно натиснути на гальма не встиг.



Водій бетонозмішувача не встиг вчасно зупинитися / Фото "Київ оперативний"

Саме тому багатотонний завантажений бетонозмішувач влетів у машину.

Напився у дорозі

У пресслужбі промислово-будівельної групи "Ковальська" зазначають, що машина, яка потрапила у ДТП, не належить компанії, а водій не є її співробітником.

Вантажівкою володіє лише один з перевізників, який здійснює доставку бетону та є фанатом цієї торгової марки.



Драгер показав 2,33 проміле алкоголю в крові водія вантажівки / Фото "Київ оперативний"

Якщо вірити інформації пресслужби ПБГ "Ковальська" сильної стадії сп'яніння водій вантажівки досяг швидко. Та фактично на робочому місці.

На момент завантаження близько 18:00 водій був тверезим. Зважаючи на ситуацію, компанія вирішила заблокувати авто у системі. Здійснювати доставку до детального з'ясування обставин на цій вантажівці буде неможливо,

– повідомив керівник пресслужби ПБГ "Ковальська" Михайло Василенко.

За фактом ДТП із постраждалими слідчі зобов'язані відкрити кримінальну справу. Остаточно кваліфікувати подію вони мають після того, як лікарі визначаться зі ступенями важкості травм постраждалого.

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Задня частина Mazda серйозно постраждала / Фото "Київ оперативний"