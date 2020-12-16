Чергове пограбування з серйозними збитками сталося у середині грудня на вулиці Митрополита Андрія Шептицького. Двоє чоловіків у балаклавах підбігли до Nissan Juke, в якому перебувала жінка, та забрали у неї дві сумки з великою сумою грошей.

Вже після злочину зловмисники втекли на автомобілі Skoda, повідомляє OBOZREVATEL. Здобиччю грабіжників став мільйон гривень.

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Частина цієї суми були у валюті.

Що відомо про пограбування жінки в Києві

Коли жінка сіла до Juke, до машини підбігли двоє чоловіків. Один з них розбив скло водійських дверей та витягнув постраждалу на вулицю, а інший дістав із салону сумки з грошима.

У поліції Києва в коментарі 24 каналу підтвердили сам факт нападу, але відмовилися розповідати подробиці, посилаючись на таємницю слідства. За даними правоохоронців, за фактом злочину відкрито кримінальне провадження.

Наразі слідчі намагаються встановити причетних до пограбування зловмисників.

Як саме кваліфікували подію правоохоронці, невідомо.