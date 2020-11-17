У Києві невідомі обливають автівки кислотою: що кажуть в поліції
У Києві невідомі зловмисники займаються вандалізмом – у дворах обливають кислотою автівки. Речовина повністю виїдає фарбу авто. У соцмережах повідомляють про щонайменше 3 випадки в різних районах столиці.
Востаннє вандали облили кислотою машину на вулиці Панаса Мирного – на Печерську. Про це повідомляє "Київ Оперативний".
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Кислоту виливають прямісінько на капот. Машину після цього доводиться здавати у ремонт.
У Києві хтось обливає кислотою автівки: дивіться відео
Перший випадок, про який розповіли у соцмережах, стався ще 9 листопада. В дворі будинку на Троєщині – на вулиці Беретті, невідомі облили кислотою автівку – від цього постраждав маленький хлопчик.
Найжахливіше, що постраждав маленький син, який з необережності притулився долоньками до машини. Чи то місце не те, чи то люди озвіріли і не уявляю, наскільки треба ненавидіти людей, щоб перейти межу,
– обурюється власник машини.
Цього разу облили двері машини / Фото спільноти "Київ Оперативний"
Ще один випадок трапився 16 листопада на вулиці Олени Теліги, що на Сирці. Постраждав Ford. Машина була припаркованою поряд із будинком і нікому не заважала. Облили капот й двері.
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