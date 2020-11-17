У Києві невідомі зловмисники займаються вандалізмом – у дворах обливають кислотою автівки. Речовина повністю виїдає фарбу авто. У соцмережах повідомляють про щонайменше 3 випадки в різних районах столиці.

Востаннє вандали облили кислотою машину на вулиці Панаса Мирного – на Печерську. Про це повідомляє "Київ Оперативний".

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Кислоту виливають прямісінько на капот. Машину після цього доводиться здавати у ремонт.

У Києві хтось обливає кислотою автівки: дивіться відео

Перший випадок, про який розповіли у соцмережах, стався ще 9 листопада. В дворі будинку на Троєщині – на вулиці Беретті, невідомі облили кислотою автівку – від цього постраждав маленький хлопчик.

Найжахливіше, що постраждав маленький син, який з необережності притулився долоньками до машини. Чи то місце не те, чи то люди озвіріли і не уявляю, наскільки треба ненавидіти людей, щоб перейти межу,

– обурюється власник машини.

Цього разу облили двері машини / Фото спільноти "Київ Оперативний"

Ще один випадок трапився 16 листопада на вулиці Олени Теліги, що на Сирці. Постраждав Ford. Машина була припаркованою поряд із будинком і нікому не заважала. Облили капот й двері.

Зверніть увагу! Всі 3 випадки актів вандалізму скоєні в різних районах столиці – крім Печерська вандали проявили себе на Троєщині та Сирці. У коментарі для сайту 24 каналу поліція сказала, що ці випадки розслідують в кожному з районів окремо та поки не об'єднують ці епізоди в одне розслідування.

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