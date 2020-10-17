У Києві невідомі побили звільненого з полону бойовиків Івана Деєва
У Києві 17 жовтня невідомі побили ветерана АТО Івана Деєва. У грудні 2019 року Деєва звільнили з 3-річного полону бойовиків.
До 16 жовтня Деєв ще лікувався у госпіталі
Також під час нападу постраждала і дружина Деєва. Про побиття повідомив товариш потерпілого у фейсбуку.
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До 16 жовтня експолонений ще перебував на лікуванні. Цього ж дня Деєв поїхав на пошту за волонтерським візком. Дорогу його автомобілю перекрила інша машина. Після того, як ветеран АТО посигналив, звідти вийшли чоловіки, які й почали бити Деєва. Дісталось навіть його дружині.
Після скоєного зловмисники втекли. Потерпілі викликали поліцію. Деєва довелось госпіталізувати.
Що відомо про Івана Деєва?Служив у 8-му полку спецпризначення ЗСУ. У 2017 році потрапив у полон в Луганську.
Був звільнений у грудні 2019 року – в рамках обміну полоненими.
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