Надзвичайна подія сталася ввечері 23 грудня у відділенні "ПриватБанку" на вулиці Градинській в Києві. Невідомий здійснив спробу забрати гроші з терміналу самообслуговування.

Заволодіти бодай якоюсь сумою зловмиснику не вдалося через 2 причини, повідомляють "Вартові Еспресо". Він не зміг дістатися до скриньки терміналу, ба більше – вона була порожня – за 2 години до спроби пограбування його випередили інкасатори.

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Після вибуху чоловік зрозумів, що здобичі не буде, а тому втік з місця інциденту.



Яких втрат зазнав "ПриватБанк" через вибух, ще невідомо / Фото "Вартові еспресо"

Що відомо про підрив терміналу в "ПриватБанку"

Коли правоохоронці прибули на місце події, вони одразу передивилися записи з камер відеонагляду.

На відео поліціянти побачили, що чоловік увірвався до приміщення самообслуговування після вибуху та побачив, що потужності хвилі не вистачило для того, щоб розламати термінал.



Коли охоронці та поліцейські прибули на місце, зловмисник вже втік / Фото "Вартові еспресо"

На цьому зловмисник зупинився та втік у невідомому напрямку.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Але відділення банку потребує ремонту: дверцята на вході до відділення розкурочив вибух.

Також зазнав пошкоджень позашляховик SsangYong, який було припарковано поруч.



SsangYong вибуховою хвилею розбило заднє скло / Фото "Вартові еспресо"

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці з'ясовують всі обставини злочину, а також розшукують грабіжника-невдаху.



Гроші зловмисник так і не забрав / Фото "Вартові еспресо"