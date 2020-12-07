У Києві в ніч на 7 грудня в нічному клубі "Fifty. Hip-Hop & R'n'B Club" попри карантин зібрались понад 500 людей. Заклад вирішив, що закон їм – не указ, а тому відкрив двері для всіх охочих.

На "коронавірусній" вечірці зібралось чимало молоді – переважно без масок. Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Києві.

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Вечірку закрили, а керівництво буде відповідати за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням.

Це, до речі, стаття Кримінального кодексу. Найсуворіше покарання за цей злочин – тюрма до 3 років.

Станом на 7 грудня в Україні за добу інфікувалися коронавірусом понад 8 тисяч людей, зокрема захворіли 390 дітей та 284 медпрацівники. Зареєстрували 145 смертей внаслідок ускладнень хвороби, 5 123 людини – видужали.