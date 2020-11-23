У ліс через відбійник: у Києві в нищівну ДТП потрапив фургон інкасаторів – відео
Величезний затор утворився на виїзді з Києва у напрямку Житомира, де зіштовхнулися легковик Chevrolet та Volkswagen інкасаторів. Внаслідок інциденту постраждали 3 осіб.
Про чергову аварію, яка сталася фактично у час пік на виїзді зі столиці, повідомляє "Київ оперативний". Всі обставини ДТП встановлюють поліцейські.
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В аварії постраждали 3 осіб / Фото "Київ оперативний"
Що відомо про зіткнення авто за участю інкасаторів у Києві
За попередніми даними, водій легковика хотів розвернутися, але не помітив спеціальний автомобіль, який на великій швидкості їхав виділеною смугою.
Внаслідок удару Chevrolet некеровано вилетів зі смуги, а от Volkswagen відкинуло у відбійник. Зіткнення було настільки потужним, що мікроавтобус буквально виніс частину огородження та виїхав у лісосмугу. Через щільність насаджень автівка зупинилася за пару метрів.
Лікарі стверджують, що внаслідок ДТП постраждали 3 особи. Серед них дитина. Серйозних ушкоджень ніхто не отримав.
Дивіться відео з місця зіткнення інкасаторського авто з легковиком у Києві:
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