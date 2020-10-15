У Києві ліфт, в якому лікарі піднімалися до пацієнтки, зірвався з п’ятого поверху. Інцидент мав місце 15 жовтня. На щастя, спрацювала система аварійного гальмування. Ніхто не постраждав.

Нештатна подія трапилась у Дніпровському районі Києва. Ліфт, у якому були лікарі, почав неконтрольовано падати з п'ятого поверху. Про надзвичайну ситуацію написав у фейсбуці Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва.

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Бригада приїхала допомогти жінці, яка втратила свідомість. Машина виїхала оперативно, а біля будинку лікарів зустріла мати хворої та її 10 річна донька. Всі зайшли у ліфт й почали підійматися на восьмий поверх. Раптом ліфт обірвався й почав падати вниз.

На щастя, спрацювала система аварійного гальмування – ліфт зупинився на другому поверсі.

Поки рятувальники через вузьку щілину витягали медиків і родичів хворої, на виклик виїхала інша бригада, і надала необхідну екстрену допомогу пацієнтці.

У Києві загалом експлуатується понад 22 тисячі ліфтів, близько 10 тисяч із них відпрацювали свій експлуатаційний термін, який становить 25 років. І хоч їх періодично ремонтують і продовжують термін експлуатації – потенційно небезпечним, може бути кожен.