У Києві вирішили відкрити новий хаб в Оболонському районі. Там будуть надавати юридичну, фінансову й експертну допомогу активним громадянам і організаціям.

Приміщення вже почали облаштовувати. Про це повідомляють в КМДА.

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Щоправда, адресу нового громадського простору не називають.

Це буде другий муніципальний хаб в Києві. Перший відкрили в березні 2020 року на вулиці Володимирській, 51Б.

На думку заступниці голови КМДА Марини Хонди, такі місця необхідно відкрити в усіх районах столиці.

Навіть в умовах карантину хаб виявився необхідним для представників громадськості. Він став додатковим засобом розширення можливостей громади. Тому ми вирішили запровадити таку практику діалогових майданчиків і в районах,

– повідомила Хонда.

За задумом влади, у таких місцях кияни можуть обговорювати міські питання та громадські ініціативи.

Проєкт нового хабу на Оболоні / Ілюстрація КМДА

Проєкт нового хабу на Оболоні / Ілюстрація КМДА