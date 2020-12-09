У Києві 8 грудня в ТРЦ "Ocean Plaza" стався конфлікт. Представники приватної охоронної фірми побили хлопця, бо він був без маски. Під час бійки повалили металодетектори.

Хлопця забрали у райвідділ поліції, склали протокол, а тепер вимагають відшкодування матеріального збитку. Про це пишуть у спільноті "Київ Оперативний".

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Деталі інциденту

Два охоронці – чоловік та жінка, довго розмовляли з "порушником" карантину, який вирішив, що достатньо буде загорнутися шарфом.

"Стражі порядку" напевно розповідали, що необхідно носити маску. Що сказав хлопець у відповідь не відомо, але охоронці удвох кинули відвідувача на підлогу, при цьому завалили два металодетектори.

Хтось із друзів хлопця або просто свідок інциденту запитав у охоронців, чому вони пропустили інших людей без масок, але у відповідь жінка лише грубо сказала, що йому немає чим зайнятися.

Зазначимо, що відповідно до квітневої постанови Кабміну, охоронці ТРЦ мали надати людині маску, щоб він мав змогу потрапити всередину, але вони обрали силовий варіант.

У Києві охоронці Ocean Plaza охоронці побили хлопця: дивіться відео (присутня ненормативна лексика)