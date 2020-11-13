У Києві на вулиці Княжий Затон, 2/30, що на Позняках, було демонтовано аж 89 рекламних конструкцій. Всі вони не відповідали правилам розміщення реклами.

"Якщо твій сусід повісив рекламу не за правилами, то ти свою зробиш обов’язково більшою", – пояснює причини такої "засміченості" рекламою на цьому будинку Олександр Смирнов. Він в КМДА відповідає за наведення ладу на цьому ринку.

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Також Смирнов показав фотографії до й після демонтажу.

У 2019 році Київрада ухвалила порядок розміщення реклами у місті. У Києві навіть є спеціальне комунальне підприємство, яке здійснює цю політику – Київреклама.

У кінці жовтня Смирнов хизувався очисткою від незаконної реклами на бульварі Шевченка.