У Києві на Миколи Бажана 10 листопада сталось одночасно 2 великі аварії. Зіткнулись вантажівки. Рух на проспекті ускладнений.

Що відомо про масштабну аварію в Києві Перша аварія сталась біля станції метро "Вирлиця", а інша – в районі станції "Бориспільська". Про це повідомляють в пресслужбі Патрульної поліції. Читайте також За кермом Harley Davidson, який збив 3 людини в Києві, міг бути співробітник СБУ, – соцмережі Інформація про потерпілих та причини аварії наразі уточнюється. Зверніть увагу! На цьому відрізку шляху, який веде до Борисполя, доволі часто трапляються ДТП, а в години пік транспорт стоїть у заторах. На проспекті Бажана зіткнулись вантажівки: дивіться відео