У Києві на проспекті Бажана стались одночасно 2 ДТП за участю вантажівок: відео
У Києві на Миколи Бажана 10 листопада сталось одночасно 2 великі аварії. Зіткнулись вантажівки. Рух на проспекті ускладнений.
Що відомо про масштабну аварію в Києві
Перша аварія сталась біля станції метро "Вирлиця", а інша – в районі станції "Бориспільська". Про це повідомляють в пресслужбі Патрульної поліції.
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Інформація про потерпілих та причини аварії наразі уточнюється.
На проспекті Бажана зіткнулись вантажівки: дивіться відео
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