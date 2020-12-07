Через ремонт контактної мережі на проспекті Маяковського та вулиці Лифаря у Києві тролейбуси № 91Н їхати звичним для мешканців Троєщини маршрутом не зможуть. Через це комунальники вимушені суттєво урізати маршрут, але лише у ніч на 8 грудня.

Про зміни руху тролейбусів повідомили в пресслужбі компанії Київпастранс. Киянам, які вночі користуються тролейбусами 91Н, або гостям столиці, що приїжджають вночі та мають поїхати на Троєщину, треба звернути увагу на цю інформацію.

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Тролейбус, який зазвичай возить пасажирів з центрального залізничного вокзалу через міст Патона та по всій Троєщині аж до вулиці Милославській, ходитиме за урізаним маршрутом.

Лише до Дарниці

Через відключення електроенергії контактної мережі на проспекті Маяковського тролейбуси ходитимуть лише до Дарницької площі та назад. На Троєщину вони не прямуватимуть.

Зміни руху будуть актуальними з 1:30 до 4:30 8 грудня. Зранку представники Київпастрансу вже обіцяють повернути тролейбуси у звичний режим роботи.



Схема зміни маршруту тролейбусу 91Н у Києві на ніч 8 грудня / eway.in.ua