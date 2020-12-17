У Києві ввечері 17 грудня й зранку 18 грудня прогнозують сильний туман. Видимість за таких погодних умов буде 200 – 500 метрів. Водіям та пішоходам потрібно дотримуватись певних правил аби не спричинити ДТП.

Український гідрометцентр оголосив штормове попередження по Києву та Київській області. Йдеться про перший рівень небезпеки – жовтий.

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Водіїв та пішоходів закликають бути обережними на дорогах, бо такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць, а також потенційно спричинити ДТП.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися таких порад: