У Києві завершили ремонт фонтану біля пам’ятника засновникам столиці. Водограй буде функціонувати навесні 2021 року – зараз його законсервували на зиму.

Відео оновленого фонтану оприлюднили на фейсбук-сторінці "Київзеленбуду". Пишуть, що його тестували протягом тижня – він буде працювати навесні 2021 року.

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Разом з тим, роботи на центральній площі Наводницького парку ще тривають – там буде влаштовано нове покриття навколо фонтану, відновлено гранітне покриття сходів, що ведуть до нього, влаштовано пандус до набережної, тому зараз територію огороджують.

Оновлений водограй – це класичний динамічний фонтан із підсвічуванням і грою струменів води із сучасним європейським обладнанням.

Висота струменів води – до 3,5 м.

Здається, ніби човен із засновниками Києва на веселці "злітає" над Дніпром,

– радіють комунальники.

Керування фонтаном повністю автоматизовано. Є датчики рівня води та автоматична станція дозування реагентів, яку знезаражують воду.

Вже навесні наступного року, коли почнеться сезон фонтанів, цей водограй буде повноцінно працювати. Сучасне обладнання дозволить продовжити "сезон" його роботи на місяць.

У Києві оновили фонтан біля пам’ятника засновникам столиці: дивіться відео

Пам’ятник засновникам Києва – це візитівка Києва. Молодята приїжджають сюди в день весілля. Є повір’я, якщо закинути букет у човен – подружнє життя буде щасливим.