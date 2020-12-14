У Києві осквернили ще одну ханукію
У Києві осквернили другу ханукію, яка розташована також на Контрактовій площі. Цього разу вандали зіпсували табличку, на якій зображено назву єврейської громади і привітання зі святом.
Друга ханукія встановлена біля оглядового колеса на Контрактовій площі на Подолі. Про інцидент повідомила Об'єднана єврейська община України.
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Це сталось 12 – 13 грудня 2020 року. Наразі невідомо хто це зробив.
Повалення єврейських символів у Києві: що відомо
Перший акт вандалізму проти єврейських символів стався 10 грудня – тоді чоловік повалив ханукію біля пам’ятника Григорія Скорвороди. Його вчинок був зафіксований спільником та потрапив до соцмереж.
На другий день він спробував це зробити ще раз, але не вийшло – інсталяцію вже надійно закріпили.
Поліція з’ясувала, хто це зробив. Зловмисником виявися 36-річний киянин Андрій Рачок. Він є відомим антисемітом – своїх поглядів не приховує та активно пропагує їх у соцмережах.
Вандал Андрій Рачок / Фото з його сторінки у фейсбук rachok.andryi
Чоловік схоже "пишається" своїм вчинком / Скриншот зі сторінки у фейсбук rachok.andryi
Що загрожує вандалу
Єврейська громада вже написала заяву в поліцію стосовно другого факту. Вони просять правоохоронців кваліфікувати вчинок Рачка як розпалення міжнаціональної ворожнечі, але в поліції наразі відкрили справу лише за хуліганство.
Вандалу загрожує:
- штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
- або арешт на строк до 6 місяців
- або обмеженням волі на строк до 3 років.
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