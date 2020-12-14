У Києві осквернили другу ханукію, яка розташована також на Контрактовій площі. Цього разу вандали зіпсували табличку, на якій зображено назву єврейської громади і привітання зі святом.

Друга ханукія встановлена біля оглядового колеса на Контрактовій площі на Подолі. Про інцидент повідомила Об'єднана єврейська община України.

Читайте також Вандал повалив Ханукію на Контрактовій у Києві: різка реакція Ізраїлю та відповідь України

Це сталось 12 – 13 грудня 2020 року. Наразі невідомо хто це зробив.

Повалення єврейських символів у Києві: що відомо

Перший акт вандалізму проти єврейських символів стався 10 грудня – тоді чоловік повалив ханукію біля пам’ятника Григорія Скорвороди. Його вчинок був зафіксований спільником та потрапив до соцмереж.

На другий день він спробував це зробити ще раз, але не вийшло – інсталяцію вже надійно закріпили.

Поліція з’ясувала, хто це зробив. Зловмисником виявися 36-річний киянин Андрій Рачок. Він є відомим антисемітом – своїх поглядів не приховує та активно пропагує їх у соцмережах.

Вандал Андрій Рачок / Фото з його сторінки у фейсбук rachok.andryi

Чоловік схоже "пишається" своїм вчинком / Скриншот зі сторінки у фейсбук rachok.andryi

Що загрожує вандалу

Єврейська громада вже написала заяву в поліцію стосовно другого факту. Вони просять правоохоронців кваліфікувати вчинок Рачка як розпалення міжнаціональної ворожнечі, але в поліції наразі відкрили справу лише за хуліганство.

Вандалу загрожує: