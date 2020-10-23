У Дніпровському районі столиці 23 жовтня комунальники помітили, що хтось вкрав декілька елементів із клумби в парку "Перемога". Йдеться про дві конструкції, які "охороняли" виставку квітів. Вони були у формі гральних карт з казки "Аліса в Країні Див".

Комунальники просять повернути назад фігурки й звертаються до киян, які могли бачити злодіїв. Про це пише "Вечірній Київ". Читайте також В Києві поліція затримала студента, який осквернив Алею героїв Небесної сотні Для чого комусь знадобились фігурки казкових "стражів" невідомо. Можливо, хтось з жадібних мешканців району вирішив безкоштовно прикрасити своє подвір’я. Так виглядали викрадені фігурки / фото "Вечірнього Києва" Якщо хтось має будь-яку інформацію про викрадене майно, зверніться за номером 044-594-82-00. Нові елементи квіткової композиції "Аліса в Країні Див" за мотивами казки Льюїса Керолла з'явились у парку "Перемога" зовсім нещодавно. Чудову роботу представили у якості експонату квіткової виставки.