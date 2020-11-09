У Києві в парку "Орлятко", що у Солом’янському районі, люди серед дня крали ґрунт, який привезли для влаштування газону. Двоє чоловіків заїхали на автівці Mitsubishi в парк й нахабно вантажили цілі мішки землі.

Крадії землі пояснили свій вчинок тим, що живуть неподалік й хочуть облаштувати газон біля власного будинку. А узяти землі їм дозволили "хлопці, які там працювали". Відео опублікували у фейсбуці КП УЗН Солом'янського району.

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Запис хочуть передати в поліцію. Там вже з’ясують чи дійсно хтось дозволив вивозити ґрунт. Але дії двох місцевих мешканців обурили "хлопців" з "Київзеленбуду".

Той випадок, коли нахабство окремих людей не має меж. Ці "герої" не тільки заїхали на зелену зону, а ще й спокійно навантажували у свій автомобіль мішки з рослинним ґрунтом, який завезено в парк для влаштування газону,

– пишуть на сторінці УЗН Солом'янського району.

Очевидно, що люди не вважають, що їх дії можуть кваліфікувати як крадіжку. На зауваження від перехожого старший чоловік відповів, що не боїться поліції.

Але у коментарях люди засуджують вчинок.

Скільки праці та грошей з бюджету вкладено в громадські місця відпочинку, але завжди знайдуться якісь сволоти, які для своїх 6 соток викопають квіти, кущі, дерева, вкрадуть землю або лавку,

– пише користувачка Ірина Парфьонова.

Як крадуть землю з парку: дивіться відео