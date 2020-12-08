У Києві 7 грудня стався конфлікт у громадському транспорті. Водій тролейбуса побив пасажира, після того, як той напав на нього. Все почалось через відсутню маску.

Водій намагався пояснити пасажиру про необхідність носіння захисної маски й він пішов, але за мить повернувся й ударив "супротивника" чимось по голові – у водія пішла кров, він озвірів й жорстко побив хулігана. Відео бійки оприлюднили в телеграм-каналі "Вартові Еспресо".

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Водій декілька разів ударив по обличчю вже лежачого пасажира, але той не здавався.

Довелося тримати його на асфальті до приїзду поліції. Інші пасажири намагались втрутитись у бійку, заспокоїти "сторони", а були й такі, що просто знімали відео на телефони.

Конфлікт розпочався через те, що чоловіка не пускали у салон, бо у нього не було маски. Варто підкреслити, що й сам водій не правильно одягнув маску, вона закривала лише рот.

У Києві водій тролейбуса побив пасажира: дивіться відео (присутня ненормативна лексика) 18+