Черговий конфлікт через недотримання карантинних норм стався 16 грудня в одному з автобусів у Києві. Пасажир, прохання якого правильно вдягнути маски, проігнорували, досить жорстко пояснив порушнику, як треба користуватись засобами безпеки.

Конфлікт між двома чоловіками закінчився застосуванням сили, повідомляє 24 канал із посиланням на місцеві спільноти в телеграмі. Після нетривалих з'ясувань обставин порушника викинули з автобуса.

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Під час конфлікту не обійшлося без бійки.

Що відомо про бійку в автобусі в Києві

За словами свідків інциденту, перед початком сварки у салон автобусу зайшов пасажир, який попросив інших нормально вдягнути маски. Замість того, щоб почати виконувати карантинні вимоги, один з чоловіків демонстративно відмовився це робити та показав непристойний жест.

Тоді опонент наніс порушнику обмежень кілька ударів в живіт.

Дивіться відео бійки між пасажирами автобусу в Києві через відсутність маски:

Як відомо, обов'язкове перебування в транспорті та громадських місцях у масці передбачено законом. При цьому маска повинна закривати не тільки рот, але й ніс кожного.



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