У столиці 24 листопада трапилася аварія за участю автомобіля Audi та службової Skoda патрульної поліції. Правоохоронці потрапили у ДТП, коли їхали на виклик щодо іншої аварії.

Патрульні Києва отримали повідомлення про аварію із потерпілими, яка сталася на перехресті Богдана Хмельницького та Терещенківської. Про це повідомили у фейсбуці "Києва Оперативного".

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Поліцейські вирушили на місце інциденту, однак по дорозі самі потрапили у ДТП.

Вони їхали з червоно-синіми маячками і сиреною. Всі автомобілісти надали їм перевагу в русі, крім водія Audi,

– йдеться у повідомленні.

На щастя, внаслідок зіткнення ніхто не постраждав, хоча автівки суттєво пошкоджені.

Аварія за участю патрульних у Києві: Фото "Києва Оперативного"

У столиці патрульні їхали на виклик і потрапили в аварію: дивіться відео