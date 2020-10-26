У Києві в районі Корчуватого прямо серед лісу в ніч на 26 жовтня чоловік і жінка обробляли рибу. Документів на величезний улов у пари не знайшлося. Поліціянти запевняють, що це був екзотичний для України африканський сом.

Про нетипову ситуацію у нічному лісі повідомила місцева мешканка, яка дуже здивувалась тому, що побачила. Вона подзвонила у поліцію.

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Дивних рибалок виявили у районі вулиці Набережно-Корчуватської. Поліціянти, які прибули на місце побачили, що риба, жива та вже оброблена, була повсюди – на землі, відрах, ванночках і тазах.

Рибу виловили в іншому місці та, ймовірно, привезли до лісу вантажівкою. Жодних документів на улов чоловік та жінка не мали, а де її узяли, не сказали.

Патрульні викликали на місце представників Держрибагентства, які склали адмінпротоколи. Також фахівці встановили, що ця риба – африканський мармуровий сом. Батьківщина цих риб – річка Ніл, проте їх розводять також і в інших країнах. В Україні африканських сомів розводять в окремих фермерських господарствах, але здебільшого – імпортують.

Що ж, напевно цей товар міг би опинитися вже зранку на ринках Києва й продавці запевняли б людей, що це найсвіжіша рибка, яку щойно виловили. Або ж риба підлягала замороженню.

Київські копи знайшли "рибне місце":

Український парламент хоче посилити відповідальність за незаконне зайняття рибним та іншим водним промислом. У разі успішного голосування за законопроєкт, таких "рибалок" каратимуть штрафом, він складатиме від 3000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Також можуть обмежити волю до трьох років.