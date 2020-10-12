Двоє хлопців шкільного віку напали на кондуктора та розбили вікно трамваю вранці 12 жовтня біля станції метро "Чернігівська" в Києві. Через інцидент проїзд вулицею Гната Хоткевича як для автомобілів, так і для трамваїв було на довгий час заблоковано.

Скоріш за все, інцидент стався через те, що підлітки відмовлялися вдягати обов'язкові для користування у громадському транспорті медичні маски. Втім, у трамваї були й інші пасажири без них, про що свідчить відео пабліку "Типовий Київ" у фейсбуці.

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Конфлікт із кондуктором переріс у акт вандалізму – хлопці почали розбивати вікна транспортного засобу. Вгамувати їх власноруч ніхто з інших пасажирів не наважився.

Цілком можливо, що зловмисники уникли покарання, але у цей час повз трамвай проїздила машина патрульних, які дуже полюбляють пити каву біля сусіднього "Новусу".

Жорстке затримання

Коли підлітки вже хотіли втікти геть, їх перестріли поліцейські, які досить жорстко затримали обох порушників.

Як зафільмували свідки інциденту, копи силоміць припинили будь-які спроби школярів втекти. Й, дуже схоже на те, що занадто захопилися процесом: кидали дітей на землю, як мішки із картоплею, а також не давали їм встати.

Дивіться відео затримання дітей біля метро "Чернігівська", увага - 18+:

Правоохоронці оформлювали затримання зловмисників безпосередньо на проїжджій частині біля трамвайних колій, то ж проїзд для автівок було заблоковано на довгий час.

Увесь час із хлопцями патрульні "працювали" без масок, чим порушили карантинні приписи та рекомендації.

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Оцінку діям молодиків має дати суд та органи ювенальної юстиції. Також має бути перевірена законність дій поліціянтів.