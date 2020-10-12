У Києві патрульні жорстко затримали підлітків, які трощили трамвай: відео
Двоє хлопців шкільного віку напали на кондуктора та розбили вікно трамваю вранці 12 жовтня біля станції метро "Чернігівська" в Києві. Через інцидент проїзд вулицею Гната Хоткевича як для автомобілів, так і для трамваїв було на довгий час заблоковано.
Скоріш за все, інцидент стався через те, що підлітки відмовлялися вдягати обов'язкові для користування у громадському транспорті медичні маски. Втім, у трамваї були й інші пасажири без них, про що свідчить відео пабліку "Типовий Київ" у фейсбуці.
Дивіться також 116 згортків наркотиків: львівські поліцейські затримали 18-річного наркодилера – фото
Жорстке затримання
Коли підлітки вже хотіли втікти геть, їх перестріли поліцейські, які досить жорстко затримали обох порушників.
Як зафільмували свідки інциденту, копи силоміць припинили будь-які спроби школярів втекти. Й, дуже схоже на те, що занадто захопилися процесом: кидали дітей на землю, як мішки із картоплею, а також не давали їм встати.
Дивіться відео затримання дітей біля метро "Чернігівська", увага - 18+:
Правоохоронці оформлювали затримання зловмисників безпосередньо на проїжджій частині біля трамвайних колій, то ж проїзд для автівок було заблоковано на довгий час.
Увесь час із хлопцями патрульні "працювали" без масок, чим порушили карантинні приписи та рекомендації.
Читайте також Коронавірус в Києві: столиця в помаранчевій зоні, захворюваність висока
Оцінку діям молодиків має дати суд та органи ювенальної юстиції. Також має бути перевірена законність дій поліціянтів.