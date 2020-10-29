Поліцейські врятували від спроби самогубства молоду киянку, яка хотіла вкоротити собі віку. Дівчина збиралася стрибати з балкону загального користування на 25 поверсі будинку на провулку Ясинуватському.

Про героїчний вчинок правоохоронців повідомили у патрульній поліції Києва. Крім того, копи показали, як їхні колеги завадили дівчині стрибнути.

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Виклик до лінії "102" надійшов від чоловіка, який побачив дівчину на балконі останнього поверху будинку. Заявник сказав, що вона поводиться не зовсім адекватно.

Як врятували дівчину

На інцидент відреагували Юрій Школяренко та Станіслав Севідов. Згідно із записом з нагрудної камери одного з копів, коли вони піднялися на балкон, дівчина сиділа на парапеті зі стаканом у руках. Спочатку вона розповідала про те, що дивилася фільми, а їй вже не допоможеш.

Втім, один з правоохоронців намагався відвернути увагу дівчини, та розпитував, що у неї трапилося.

Розв'язка історії наступила тоді, коли киянка попросила поліцейського дати їй мобільний телефон. Тоді Школяренко наблизився до неї, схопив за руку та стягнув на підлогу.

Мотиві невідомі

За даними поліції, пояснення своєму вчинку дівчина не надала. Копи викликали їй на допомогу карету "швидкої".

Дивіться відео врятування дівчини у Києві: