У столиці в ніч на 23 жовтня двоє любителів вуличних автоперегонів вирішили з’ясувати, хто з них крутіший. Розв'язка сталась на смузі громадського транспорту та завершилась зіткненням з машиною, яку паркували на узбіччі. Переможець інкогніто поїхав геть, а переможений відповідатиме по закону.

Як розповідають очевидці ДТП, машини зупинилися на світлофорі, а потім влаштували перегони. Аварія сталася в центрі міста – у напрямку станції метро "Олімпійська" на Великій Васильківській. Про це повідомляє "Магнолія-ТВ".

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Водій Mazda під час перегонів виїхав на смугу громадського транспорту та влетів у таку ж марку авто. Водійка в цей момент паркувала машину на узбіччі та отримала потужний удар у задню частину автомобіля.

ДТП у Києві на Великій Васильківській / фото Магнолія-ТВ

Винуватець ДТП відмовився будь-що коментувати. До нього підтягнулася велика група підтримки, яка намагалася завадити журналістам працювати на місці події, втім поліціянти пояснили молодикам, що журналісти мають на це право.

Дивіться відео про наслідки перегонів:

У цьому ДТП обійшлося без травмованих. На місці автопригоди працювали поліціянти, які з’ясовували всі обставини аварії.