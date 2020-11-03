На перехресті Великої Кільцевої дороги та Мінського проспекту в Києві 3 листопада сталася ДТП із серйозними наслідками. За попередніми даними, вантажівка перекинулася під час повороту.

Вантаж авто внаслідок аварії розсипався на дорозі, повідомляє пресслужба КАРС у фейсбуці. Водій фури серйозних травм не отримав.

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Для ліквідації наслідків ДТП довелося залучати бійців комунальної аварійно-рятувальної служби Києва.

Що відомо про масштабну ДТП із вантажівкою у Києві

Свідки інциденту стверджують, що аварія сталася на слизькій дорозі через можливе перевищення водієм вантажівки швидкості близько 12:30. Крім самої фури жодна з автівок не постраждала.

Тони сої, яка щедро засипала дві смуги для руху, довелося прибирати спеціалістам 1 аварійно-рятувального взводу КАРС.

За допомогою спецтехніки бійці рятувальної служби прибрали боби та надали можливість машинам безпечно рухатися.

Дивіться фото з місця аварії вантажівки з соєю у Києві / Фото пресслужби КАРС та 24 каналу