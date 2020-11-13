У Києві перекрили проходи у Верховну Раду: будівлю буцімто "замінували" – ЗМІ
У Києві 13 листопада поліція перекрила всі проходи у Верховну Раду. В ЗМІ пишуть, що будівлю замінували. В пресслужбі поліції цю інформацію не спростували, але й не підтвердили.
Інформацію про можливе замінування надає сайт "Апостроф". За даними видання, правоохоронці перекрили входи у Верховну Раду.
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Поліція перекрила проходи у Верховну Раду / Фото "Апостроф"
Фейкові мінування у Києві
3 листопада, невідомий сказав, що заклав вибухівку в ТРЦ "Глобус", але нічого підозрілого правоохоронці так і не знайшли.
Також 3 листопада ввечері через фейкове мінування було зачинено станцію "Хрещатик", що спровокували транспортний колапс у столиці України.
До слова, такі "жарти" можуть коштувати "гумористам" дорого – від 2 до 6 років.
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