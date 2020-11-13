У Києві 13 листопада поліція перекрила всі проходи у Верховну Раду. В ЗМІ пишуть, що будівлю замінували. В пресслужбі поліції цю інформацію не спростували, але й не підтвердили.

Інформацію про можливе замінування надає сайт "Апостроф". За даними видання, правоохоронці перекрили входи у Верховну Раду.

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Поліція перекрила проходи у Верховну Раду / Фото "Апостроф"

Фейкові мінування у Києві

3 листопада, невідомий сказав, що заклав вибухівку в ТРЦ "Глобус", але нічого підозрілого правоохоронці так і не знайшли.

Також 3 листопада ввечері через фейкове мінування було зачинено станцію "Хрещатик", що спровокували транспортний колапс у столиці України.

До слова, такі "жарти" можуть коштувати "гумористам" дорого – від 2 до 6 років.

У Києві доволі часто надходять псевдопогрози підриву станцій метро, мостів чи інших об’єктів. Телефонних терористів не завжди вдається піймати. А люди починають звикати до таких повідомлень й вже не сприймають їх серйозно. Це небезпечна тенденція, яка може призвести до того, що можна знехтувати реальною загрозою.