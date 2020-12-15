Зі станцій "Майдан Незалежності" та "Хрещатик" 15 грудня довелося евакуйовувати людей. Схему роботи підземки переформатували через повідомлення про замінування.

Через повідомлення про мінування станції метро "Хрещатик", та "Майдан Незалежності" зачинили на вихід, повідомили у телеграмі KyivMetroAlerts. За кілька хвилин після цього інформацію оновили та заявили про припинення роботи станції і на вихід, і на вхід.

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Наразі у підземку прибули кінологи та вибухотехніки, а людей із підземки евакуйовують.

Із сутичками не пов'язано

У поліції Києва 24 каналу розповіли про те, що інформацію про нібито замінування вони отримали від чоловіка. Він анонімно повідомив про наявність вибухівки на станції "Майдан Незалежності". Зв'язок зачинення метро та протестів ФОПів у поліції заперечують.

Чи було повідомлення фейковим, поки що невідомо. Приміщення станції та переходу обстежують правоохоронці.