У Києві, у день святого Миколая, запалили головну ялинку. Щоправда, під час урочистої церемонії стався один прикрий інцидент – загорілася гірлянда з одного боку лісової красуні.

Пожежа під час церемонії запалення головної ялинки в Києві: що відомо

Займання сталося одразу після ввімкнення святкової ілюмінації: вогонь охопив одну з прикрас — кульку, частину світлової композиції, що розташовувалася ближче до собору. Однак пожежники швидко загасили полум'я, і залишився лише один дим. Про це повідомляє 24 канал.

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Під час запалення головної ялинки в Києві сталася пожежа: дивіться відео

Щоправда, у мережі все ж опублікували фото та відео, як горить гірлянда.



Під час засвічення головної ялинки в Києві загорілася гірляда / Фото Kievmap

Завдяки вчасні реакції пожежників унаслідок інциденту, на щастя, ніхто не постраждав. Більше того, про подію повідомили і на сцені. Однак, запевнили відвідувачів свята, що нічого страшного не сталося. Опісля святкову церемонію засвічення ялинки продовжили.

Коментар ДСНС

Рятувальники уточнили, що займання сталося після запалення бенгальських вогнів. Його ліквідували вогнеборці на місці за допомогою порошкового вогнегасника. Додаткові сили не залучали. Про це повідомив пресцентр ДСНС.

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У Києві на Софійській площі запалили вогні на головній ялинці країни. Під час урочистого відкриття сталася пожежа — вогонь охопив одну з прикрас. Її оперативно загасили рятувальники pic.twitter.com/mtSGfuRZxL — hromadske (@HromadskeUA) December 19, 2020

У Києві під час запалення головної ялинки загорілася одна з прикрас: займання швидко ліквідували, урочистості навіть не зупиняли / Фото 24 каналу