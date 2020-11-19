У Києві підлітки отруїлись горілкою: пили оковиту прямо у школі
Київські школярі вирішили попити горілочки у перерві між навчанням. Від алкоголю їм стало погано – вони знепритомніли.
Батьки постраждалих школярів відмовились від госпіталізації дітей. Про інцидент з оковитою у столичній школі повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва.
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Інцидент стався в одній зі шкіл Шевченківського району столиці. Дві 13-річні дівчини та хлопець 14 років вживали горілку прямо у стінах школи – всі троє "відключились" від алкоголю. Скільки випили діти – не повідомляється.
Батьки забрали їх додому й не схотіли, аби лікарі госпіталізували дітей.
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