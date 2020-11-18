У Києві в родині азербайджанців сталась жахлива трагедія – 15-річний хлопець вбив батька-садиста, який намагався зґвалтувати доньку. Чоловік часто буянив й тримав у страху свою родину й навіть сусідів.

Конфлікт між батьком і сином закінчився різаниною: хлопець у відчаї наніс батьку чимало ударів ножем. Сусіди вважають, що це був самозахист. Історію розповідають "Надзвичайні новини".

Читайте також У Борисполі чоловік згвалтував неповнолітню: прийшов у гості до її старшої сестри

Сімейний конфлікт розігрався серед ночі. Агресивний батько сімейства почав погрожувати дружині та дочці пістолетом.

У ту страшну ніч батько зачинив у кімнаті свою доньку-студентку і намагався зґвалтувати, 15-річний брат заступився за сестру. Хлопець накинувся на батька з ножем й вбив його.

Потім підліток сам викликав швидку і поліцію.

Сусіди кажуть, що 59-річний Едуард тримав в страху не тільки родину, але й весь будинок. Чоловік займався квітковим бізнесом. У квартирі поліціянти знайшли ще й наркотики.

Хлопцеві загрожує до 15 років тюрми. Сусіди на його стороні – вони готові прийти в суд, щоб хлопцеві дали мінімальний термін.

У Києві син вбив батька: дивіться відео