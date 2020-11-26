У Києві на ринку в районі Почайної один підприємець вирішив встановити пам’ятник Леніну. Він зробив це не через ідеологічні переконання, а просто хотів заробити на боввані трохи грошенят. Фото з "вождем" коштувало усього 20 гривень.

Експонат простояв майже тиждень аж поки про нього не дізнались журналісти. На наступний день влада демонтувала пам’ятник. Про курйозний інцидент йдеться у телеграм-каналі PavlovskyNews.

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Зі слів власника "бізнесу", бовван йому привезли з Полтавщини. Він його купив у тамтешнього "козацького отамана". В яку суму обійшовся Володимир Ілліч невідомо, але перекупник вирішив його продати аж за 1 мільйон гривень.

А для тих, хто не може собі дозволити таку покупку, підприємець пропонував зробити фото або відео з вождем пролетаріату. Фото коштувало всього 20 гривень, а от відео вже дорожче – 50 гривень.

Підприємець повісив навіть правила відвідування експонату / Фото телеграм-каналу PavlovskyNews

Втім, невідомо чи багато заробив власник боввану за 5 днів, але владі такий вид підприємницької діяльності не сподобався – пам’ятник заважав пішоходам, адже його встановили просто на тротуарі.

Комунальники терміново декомунізували вождя – пам’ятник демонтували, але пообіцяли повернути власнику.

Підприємцем виявися філателіст, який є власником магазину навпроти. Чоловік поставив пам'ятник на вулиці для продажу, бо він не вміщається в павільйон.

Цікаво, що Леніну одягли шалик у кольорах українського прапора.

Як демонтували пам'ятник Леніну: дивіться відео