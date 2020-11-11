У Києві триває акція протесту представників спільноти "Save ФОП". 11 листопада активісти перекрили вулицю Грушевського й вимагають аби для малого бізнесу залишили спрощену систему оподаткування.

ФОПи вимагають скасувати касові апарати та не допустити вибіркового закриття мікробізнесу на карантин. Про це повідомляється у спільноті "Save ФОП".

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Наразі протестувальники ходять із прапорами на пішохідному переході – так вони перекрили рух транспорту, чим спровокували нові затори в місті.

Які вимоги в активістів:

зберегти мікробізнес в Україні;

скасувати касові апарати для мікробізнесу;

ухвалити законопроєкти 3853-1(2) та 3993, які дозволяють зберегти спрощену систему оподаткування, обліку та звітності;

не допустити вибіркового закриття мікробізнесу на карантин.

У Києві протестують ФОПи: дивіться відео

Передісторія

Це не перша акція протесту ФОПів. Раніше активісти мітингували в урядовому кварталі, біля Верховної Ради та на Майдані незалежності. Також підприємці об’єднувались з "євробляхерами" – вони разом організовували протести.