У Києві підприємці перекрили Грушевського: які у них вимоги
У Києві триває акція протесту представників спільноти "Save ФОП". 11 листопада активісти перекрили вулицю Грушевського й вимагають аби для малого бізнесу залишили спрощену систему оподаткування.
ФОПи вимагають скасувати касові апарати та не допустити вибіркового закриття мікробізнесу на карантин. Про це повідомляється у спільноті "Save ФОП".
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Наразі протестувальники ходять із прапорами на пішохідному переході – так вони перекрили рух транспорту, чим спровокували нові затори в місті.
Які вимоги в активістів:
- зберегти мікробізнес в Україні;
- скасувати касові апарати для мікробізнесу;
- ухвалити законопроєкти 3853-1(2) та 3993, які дозволяють зберегти спрощену систему оподаткування, обліку та звітності;
- не допустити вибіркового закриття мікробізнесу на карантин.
У Києві протестують ФОПи: дивіться відео
Передісторія
Це не перша акція протесту ФОПів. Раніше активісти мітингували в урядовому кварталі, біля Верховної Ради та на Майдані незалежності. Також підприємці об’єднувались з "євробляхерами" – вони разом організовували протести.
- 4 листопада парламентарі не змогли відтермінувати введення касових апаратів для ФОПів.
- У 2021 році зросте мінімальна зарплата та прожитковий мінімум. Через це ФОПи платитимуть вищі податки.
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