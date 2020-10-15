КМДА повідомила, що починаючи з вечора 15 жовтня й до ранку на деяких вулицях у Голосіївському районі Києва не буде води. Це пов’язане з ремонтними роботами.

У столичному водопостачальному підприємстві уточнюють, що проводитимуть реконструкцію водопровідного вузла міської мережі на Наддніпрянському шосе. Про це повідомляє КМДА.

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Через це у Голосіївському районі із 22:00 15 жовтня до 06:00 16 жовтня буде відсутнє водопостачання за низкою адрес.

Ось повний список:

вул. Промислова, 1, 3, 4, 5;

вул. Інженерна, 1;

вул. Камишинська, 4;

вул. Барикадна, 5 – 18, 7 – 11;

пров. Цегельний, 12, 12-А;

вул. Лауреатська, 4 – 50, 5 – 49;

вул. Корінна, 1 – 13, 2 – 50;

вул. Квітуча, 2 – 10, 3 – 11;

вул. Комунальна, 7 – 39-Б, 10 – 66-Б;

вул. Заболотного, 35, 37;

вул. Фестивальна, 24 – 34;

Столичне шосе, 101, 11 – 13;

вул. Будіндустрії, 8, 7-В.

Також буде знижено тиск із можливістю відсутності води на верхніх поверхах житлових будинків за наступними адресами:

вул. Пирогівський шлях, 42, 44, 44-А, 50-180, 71-237, 50, 137, 162-Б, 94-А, 94-96, 135, 148;

вул. Набережно-Корчуватська, 10 – 54; 13-21, 27, 29, 56/66, 56/66 корп.2, корп.3, 68, 80, 82, 84, 86, 88/17, 90, 92, 94, 31, 94-А, 78, 56/66 корп. А, Б, 84;

вул. Новопирогівська, 1 – 17, 2 – 18, 19, 21, 23, 25, 25/2, 27, 27/2, 29, 31, 33, 29-А, 50, 52, 56, 58, 58-А, 60, 62, 62-А;

вул. Острівна, 4 – 8, 11 – 15;

вул. Мисливська, 7 – 13;

пров. Мисливський, 2 – 30, 7 – 29-А;

пров. Віто-Литовський 6, 8, 10, 17, 17-А, 25/2, 31/2;

пров. Плещеєва, 2/16, 4-А, 5, 6/2, 6/3, 6-А, 7, 8, 9;

вул. Плещеєва, 4, 6-А, 16/2, 20, 20/1, 34, 10;

вул. Вітянська, 1 – 9, 4 – 8.

Нещодавно, через ремонт, проблеми із водопостачанням були на Троєщині.