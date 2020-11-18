Київський метрополітен замовив тендер на реставрацію вестибюля станції "Вокзальна", а заразом і проєктування другого виходу. Роботи планують закінчити до кінця 2022 року.

Тендер буде проведений 23 листопада 2020 року. Про це йдеться на сайті Prozorro.

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Очікувана вартість проєкту складає 71,4 мільйона гривень.

Станція метро "Вокзальна", відкрита 1960 року, є найбільш завантаженою станцією київського метро після "Лісової" та "Академмістечка". На вході регулярно виникають черги – іноді люди стоять аж до головного входу Центрального залізничного вокзалу.

Керівництво метро сподівається, що цю проблему вирішить другий, просторіший вхід у метро.