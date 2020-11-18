У Києві планують зробити другий вихід на станції метро "Вокзальна"
Київський метрополітен замовив тендер на реставрацію вестибюля станції "Вокзальна", а заразом і проєктування другого виходу. Роботи планують закінчити до кінця 2022 року.
Тендер буде проведений 23 листопада 2020 року. Про це йдеться на сайті Prozorro.
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Очікувана вартість проєкту складає 71,4 мільйона гривень.
Керівництво метро сподівається, що цю проблему вирішить другий, просторіший вхід у метро.
- З 25 травня по 31 жовтня Київським метрополітеном скористалося 132 831,9 тисячі пасажирів, за такий же період минулого року у підземці було 214 688,3 тисячі пасажирів.
- Четверта лінія київського метрополітену, знана серед киян як легендарне "метро на Троєщину", матиме 22 станції. Подільсько-Вигурівська лінія проходитиме від житлового масиву Троєщина до Кільцевої дороги. Її протяжність становитиме 31 кілометрів, а будівництво триватиме 20 років.
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