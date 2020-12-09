У Києві побили депутата, колишнього "слугу народу" Олександра Юрченка
У Києві 9 грудня на вулиці напали на скандального народного депутата Олександра Юрченка, який пройшов у Верховну Раду від "Слуги народу". Невідомі спочатку чіплялися до обранця, а потім завдали кілька ударів.
Після цього нападники зникли на автомобілі Volkswagen. Про це повідомляє "Обозреватель".
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Напад на Олександра Юрченка: що відомо
Це сталось у Голосіївському районі столиці – рідному для Юрченка. Саме там його й обрали.
Близько 12:00 на вулиці Велика Васильківська до парламентаря підійшли двоє невідомих. Вони почали чіплятися та ображати його, а потім побили.
У місті оголошено план-перехоплення: шукають нападників.
Хто такий Олександр Юрченко?
- Він намагався потрапити у владу через різні політичні партії, але успіх прийшов коли Юрченко опинився у президентській партії "Слуга народу". Він став нардепом.
- Його виключили з фракції після скандалу – НАБУ затримало на хабарі його помічника.
- Начебто помічник взяв гроші, для Юрченка за законопроєкт, пов'язаний з побутовими відходами.
- У кримінальному провадженні про хабарі фігурують інші народні депутати, сказав директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник.
- 17 вересня генеральний прокурор Ірина Венедиктова підписала підозру депутату Юрченко в скоєнні злочинів, зафіксованих НАБУ.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що підозрюваний в отриманні хабаря Юрченко сяде в тюрму.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід народному депутату Олександру Юрченко у вигляді арешту до 9 листопада з можливістю внесення застави в розмірі понад 3 мільйони гривень.
- Хтось таки вніс заставу і Юрченко вийшов з СІЗО.
- Нардеп заявив, що не має наміру залишати мандат.
- 4 листопада рішенням Вищої антикорупційного суду з нього знято електронний браслет.
- 5 листопада словесний конфлікт між колишніми "слугами народу" Юрченком та Гео Леросом, закінчився бійкою у кулуарах парламенту.
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