У Києві 9 грудня на вулиці напали на скандального народного депутата Олександра Юрченка, який пройшов у Верховну Раду від "Слуги народу". Невідомі спочатку чіплялися до обранця, а потім завдали кілька ударів.

Після цього нападники зникли на автомобілі Volkswagen. Про це повідомляє "Обозреватель".

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Напад на Олександра Юрченка: що відомо

Це сталось у Голосіївському районі столиці – рідному для Юрченка. Саме там його й обрали.

Близько 12:00 на вулиці Велика Васильківська до парламентаря підійшли двоє невідомих. Вони почали чіплятися та ображати його, а потім побили.

У місті оголошено план-перехоплення: шукають нападників.

Хто такий Олександр Юрченко?