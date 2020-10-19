Прямо під час руху у Києві вранці 19 жовтня зайнялась вантажна машина Mercedes. Пожежу ліквідували. Ніхто не постраждав.

Через цей інцидент на дорозі утворився затор. Про це пишуть у спільноті "Київ Оперативний".

Читайте також У Пакистані автобус потрапив під обвал на гірській дорозі: усі люди у ньому загинули

ДТП сталась неподалік станції метро "Лівобережна". Вогнеборці ДСНС швидко ліквідували займання. А перехожі знімали надзвичайну ситуацію на відео.

На щастя, водій вантажівки й інші люди не постраждали.

Дивіться відео пожежі:

До слова, в районі метро "Лівобережна" розташована важлива транспортна розв’язка.

Чимало киян та гостей столиці їдуть через неї щодня на метро, автобусах, маршрутках, а також на власному транспорті.