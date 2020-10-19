У Києві поблизу метро "Лівобережна" горіла вантажівка
Прямо під час руху у Києві вранці 19 жовтня зайнялась вантажна машина Mercedes. Пожежу ліквідували. Ніхто не постраждав.
Через цей інцидент на дорозі утворився затор. Про це пишуть у спільноті "Київ Оперативний".
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ДТП сталась неподалік станції метро "Лівобережна". Вогнеборці ДСНС швидко ліквідували займання. А перехожі знімали надзвичайну ситуацію на відео.
На щастя, водій вантажівки й інші люди не постраждали.
Дивіться відео пожежі:
До слова, в районі метро "Лівобережна" розташована важлива транспортна розв’язка.
Чимало киян та гостей столиці їдуть через неї щодня на метро, автобусах, маршрутках, а також на власному транспорті.
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