У Києві 29 жовтня майже згоріла пам’ятка архітектури. Будинку понад 180 років. Пожежники довго їхали на виклик – вогонь доволі сильно встиг його зруйнувати.

Пожежа сталась у будинку на вулиці Волоська, 5 у Подільському районі. Про це повідомляє телеграм-канал "Київ 24/7"

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Старовинна садиба перебуає у приватній власності, але господарі його покинули.

Через відсутність уваги до пам’ятки з боку влади й власника, історична пам’ятка частково зруйнувалась.

Пожежа завдала ще більшої шкоди. А тут ще й пожежники чомусь їхали на виклик понад 20 хвилин, хоча пожежна частина – буквально у кількох кварталах від місця пожежі.

Будинок на Подолі, який майже згорів / Телеграм-канал "Київ 24/7"

Одноповерхова будівля зведена у 1811 році. Будинок був дерев’яний, тинькований та з високим цегляним цоколем, з мансардою по осі дворового фасаду.

Чому горять історичні будинки в Києві

У Києві дуже часто горять подібні історичні об’єкти, а після повної руйнації пам’ятки, на їх місці будують нові торгові центри або житлові будинки.

Активісти не вірять у природне походження вогню у більшості таких випадків – вважається, що забудовники навмисно підпалюють будівлі, а влада закриває на це очі.

Деякі факти підпалів доведені слідством. Наприклад, це перший київський кінотеатр "Екран", що у Святошинському районі. Його підпалювали двічі.

Також багато разів палії намагались знищити історичний будинок Вертипороха на Межигірській.