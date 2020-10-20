Пара вирощує гарбузи й робить з них декоративні вироби. Вони дуже популярні як в Європі, так і в азіатських країнах. Отже, гарбуз це не тільки корисно і смачно, але і неймовірно красиво.

Перші декоративні гарбузи – лагенарії – кияни Володимир і Ольга Сергієнко посадили п’ять років тому. Спочатку подружжя прикрасили плодами своє житло, згодом це перетворилось у своєрідне хобі. Про це пишуть на сайті Seeds.

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"Мені ця рослина сподобалася: і форма, і структура. Ми купили насіння, посадили. У перший рік виросло їх небагато – здається всього 5 гарбузиків. Вони у нас роки два лежали як простий декор, поки я не знайшла в інтернеті, що ж люди роблять з таких плодів", – розповідає Ольга.

Тепер жінка виготовляє люстри, настільні лампи, вази з таких гарбузиків.

Вази зроблені із гарбузів / Фото Seeds

"У нас вирощувати такі плоди непросто – дуже багато перегниває. У нашій місцевості, під Києвом, вони іноді навіть не встигають дозріти", – пояснює Ольга.

Процес підготовки виробів теж вельми копіткий, але жінці у цій справі допомагає чоловік, який добре володіє інструментами.

А так виглядає гарбуз лагенарія в природі / Фото Seeds

Зовсім скоро в Україні й світі святкуватимуть Гелловін – 31 жовтня. З великих гарбузів можна зробити традиційний Світильник Джека.