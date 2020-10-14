Представник дипломатичного корпусу іноземної держави став жертвою квартирного крадія у Шевченківському районі Києва. Протягом доби після скоєння злочину, правоохоронці затримали підозрюваного.

Про вдале розкриття справи, де постраждалим значиться іноземець, повідомили у поліції Києва. За даними слідства, крадіжку скоїв місцевий мешканець, який неодноразово притягався до відповідальності за аналогічні правопорушення.

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Як стверджують поліцейські, розслідування почалося з заяви дипломата. Останній звернувся до копів, побачивши, що з його приватного будинку зникли гроші та ноутбук. На слід зловмисника правоохоронці вийшли завдяки записам з камер відеоспостереження, а також слідам з місця події.

Викрадене вже повернули постраждалому

Ми отримали інформацію про правопорушника, тож невдовзі вдалося вийти на нього. За місцем мешкання підозрюваного провели обшук, його затримали, а викрадені речі вилучили,

– заявив начальник відділу поліції №3 Шевченківського управління поліції Ігор Леус.

Наразі викрадене повернули іноземцю, а затриманий може надовго відправитися до тюрми.

Можуть максимально покарати

Оскільки підозрюваний вже мав проблеми із законом, а злочин кваліфікували як крадіжку із проникненням у житло, прокурорам не буде важко домогтися максимального терміну ув'язнення зловмисника. Санкція статті передбачає до шести років перебування за ґратами.