У Києві пограбували будинок іноземного дипломата
Представник дипломатичного корпусу іноземної держави став жертвою квартирного крадія у Шевченківському районі Києва. Протягом доби після скоєння злочину, правоохоронці затримали підозрюваного.
Про вдале розкриття справи, де постраждалим значиться іноземець, повідомили у поліції Києва. За даними слідства, крадіжку скоїв місцевий мешканець, який неодноразово притягався до відповідальності за аналогічні правопорушення.
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Викрадене вже повернули постраждалому
Ми отримали інформацію про правопорушника, тож невдовзі вдалося вийти на нього. За місцем мешкання підозрюваного провели обшук, його затримали, а викрадені речі вилучили,
– заявив начальник відділу поліції №3 Шевченківського управління поліції Ігор Леус.
Наразі викрадене повернули іноземцю, а затриманий може надовго відправитися до тюрми.
Можуть максимально покарати
Оскільки підозрюваний вже мав проблеми із законом, а злочин кваліфікували як крадіжку із проникненням у житло, прокурорам не буде важко домогтися максимального терміну ув'язнення зловмисника. Санкція статті передбачає до шести років перебування за ґратами.