У Києві можуть закрити новорічні локації, оскільки їх відвідувачі та організатори нехтують карантинними заходами. Епідеміологи шоковані безпечністю громадян.

Голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан у коментарі журналістам "Сьогодні" зазначив, що співробітників служби обурили натовпи людей, які збираються на новорічних локаціях у столиці. Вони мають намір посилювати контроль за всіма заходами на новорічні свята.

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Йдеться зокрема про ярмарки. Рубан вважає, що консультації не дали ніяких результатів.

Ми спостерігали масове скупчення людей, недотримання безпечної дистанції, маскового режиму і елементарних протиепідемічних заходів. Тому консультації закінчилися. Тепер подібні ярмарки просто будуть закриватися, а їх організатори будуть нести кримінальну відповідальність,

– сказав він.

За словами Рубана, це стосується усіх новорічних локацій, де не дотримуються правил карантину.