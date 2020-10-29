В сквері, який носить ім’я співака Андрія Кузьменка, більше відомого як Кузьма Скрябін, посадили дерева, кущі, а також зробили газон. Зеленбуд вважає, що він може стати "місцем щасливих людей".

"Місця щасливих людей" – так називається одна з пісень Скрябіна. Як виглядає новий парк – показали у фейсбуці на сторінці "Київзеленбуду".

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За останні кілька місяців було висаджено 22 дерева, 350 кущів й облаштовано 7800 квадратних метрів газону.

Тож сьогодні сквер, названий на честь Андрія Кузьменка, це – затишний куточок для вашого відпочинку. Сподіваємося, що й він стане місцем, де народжуються щасливі моменти,

– йдеться у повідомленні.

Сквер розташований у Подільському районі на вулиці Василя Порика між будинками 7 та 9.

Ця зелена територія існує з 2015 року, а у 2018 році Київрада надала йому ім’я Кузьми Скрябіна.

Дивіться відео, як зараз виглядає сквер Кузьми Скрябіна: