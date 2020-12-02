У Києві поліція прибула на допомогу жінці, яка у п’яному угарі посварилась зі своїм приятелем. Коли копи вибили двері, то на них накинулась сама "леді", а потім до неї приєднався й чоловік, з яким вона розсварилась.

Сталося це в будинку на вулиці Генерала Наумова у Святошинському районі столиці. Про це пише пресслужба поліції Києва.

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Сусіди викликали правоохоронців, оскільки почули, що за стінкою відбувається п'яний бешкет. Коли копи прибули на місце, то подумали, що жінку хтось "вбиває" – було чутно як вона кричить.

Поліціянти виламали двері, оскільки на стук ніхто не реагував. Як тільки правоохоронці опинились у квартирі, на них налетіла саме ця жінка, яку вони хотіли рятувати. А її "опонент" вирішив відстояти честь цієї "леді" й вдарив одного з поліціянтів.

Коли його "пов’язали", то вже жінка почала битися з правоохоронцями, намагаючись, врятувати "коханого", тому копам довелося затримати одразу двох порушників.

У квартирі залишилось ще 4 товаришів по чарці цієї пари. Але побачаться вони тепер не скоро, адже бешкетникам загрожує до 5 років позбавлення волі за напад на поліцію.