На вулиці Смілянській у Києві 2 нетверезих чоловіків відривали дзеркала у припаркованих автомобілів. При затриманні вони чинили опір, тому поліцейські застосували сльозогінний газ.

У Києві зловмисники ламали дзеркала автівок

Приблизно опівночі 15 листопада правоохоронці у столиці отримали виклик щодо хуліганства. Про це повідомляють у Патрульній поліції Києва.

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Очевидці повідомили, що на вулиці Смілянській двоє нетверезих чоловіків відривали дзеркала у припаркованих автомобілів.

Патрульні виявили у вказаному місці 2 пошкоджені автомобілі. А у заявників дізналися приблизний маршрут втечі чоловіків.

На вулиці Волинській інспектори помітили 2 людей, які були схожі за описом до зловмисників. На вимоги правоохоронців вони не реагували, тож інспектори наздогнали їх.

Як чоловіків затримували та що про них відомо

Під час затримання чоловіки намагалися вчинити напад на патрульних. Тому інспектори застосували спецзасоби – сльозогінний газ та наручники.

Затриманими виявилися 18-річний та 19-річний хлопці. Їх доставили до Солом'янського управління поліції. За вчинені правопорушення на чоловіків склали адмінпротоколи за статтями про дрібне хуліганство та злісну непокору працівникам поліції.



У Києві зловмисники ламали дзеркала авто / Фото Патрульної поліції Києва

Чоловіки віддирали дзеркала в автівок на вулиці Смілянській у Києві: карта