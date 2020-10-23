У Києві знайшли людину, яка днями осквернила Алею героїв Небесної сотні. Це студент, йому 21 рік.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Києва, зараз зі зловмисником проводяться першочергові слідчі дії.

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"В результаті проведення оперативно-розшукових заходів, співробітниками Печерського управління поліції за підозрою в скоєнні вищевказаного кримінального злочину затриманий 21-річний студент 3-го курсу одного з вузів столиці", – сказано в повідомленні.

Студент, який осквернив Алею героїв Небесної сотні / фото Нацполіції



Відзначається, що свої протиправні дії затриманий пояснив тим, що знаходився в стані алкогольного сп'яніння.

Дивіться відео пресконференції щодо цього злочину:

Як повідомлялося, 22 жовтня поліція відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганських дій невідомого, який справив нужду на Алеї Героїв Небесної Сотні.

В рамках досудового розслідування, розпочатого за ч.1 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.